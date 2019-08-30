Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126140-nacgvardiya-dlya-prezidenta-zelenskiy-v-zakonoproekte-predlagaet-vyvesti-ngu-iz-podchineniya-mvd.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, просит Верховную Раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел.

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НГУ предлагается переподчинить президенту. Об этом говорится в проекте закона № 1007 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины», который опубликован на сайте парламента.

В документе содержится норма о том, что деятельность Национальной гвардии будет направляться президентом через командующего Нацгвардии, который непосредственно руководит силовой структурой. Новым проектом закона предлагается исключить все упоминания о министре внутренних дел.

Необходимость подчинения НГУ президенту объясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не принадлежит к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил в законопроекте № 1027 расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата.