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Ракурс
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Нацгвардия для президента: Зеленский в законопроекте предлагает вывести НГУ из подчинения МВД

30 авг 2019, 17:53
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Владимир Зеленский, президент Украины, просит Верховную Раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел.

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НГУ предлагается переподчинить президенту. Об этом говорится в проекте закона № 1007 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины», который опубликован на сайте парламента.

В документе содержится норма о том, что деятельность Национальной гвардии будет направляться президентом через командующего Нацгвардии, который непосредственно руководит силовой структурой. Новым проектом закона предлагается исключить все упоминания о министре внутренних дел.

Необходимость подчинения НГУ президенту объясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не принадлежит к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил в законопроекте № 1027 расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Источник: Ракурс


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