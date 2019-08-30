Ракета «Ольха-М». Фото: Укроборонпром

https://racurs.ua/n126141-raketnuu-sistemu-olha-m-ispytali-v-odesskoy-oblasti-video.html

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В Одесской области 30 августа состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М».

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Новые ракеты с увеличенной дальностью поражения запускали на юге региона. Стрельбы были успешными. Об этом после испытаний заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, сообщает сайт СНБО.

По словам чиновника, Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для РСЗО.

Как известно, ракеты «Ольха-М» разработали конструкторы государственного предприятия «Луч». Помогали в разработке государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Известно, что производство указанных ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Напомним, Российская Федерация планировала помешать ракетным стрельбам в Одесской области. Москва готовила провокацию с целью усложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов. Так, Россия перекрывала прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.