Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126144-pogoda-v-ukraine-na-31-avgusta-sinoptiki-obeschaut-teplo-i-solnce-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 31 августа ожидается жаркая. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Ночью воздух прогреется до 10−17° тепла. Днем столбики термометров покажут 22−31° выше нуля. Ветер прогнозируют северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Киеве 31 августа синоптики обещают довольно теплую и солнечную. Температура ночью 13−15° по Цельсию, днем 28−30° тепла.

В Львове в завтрашний выходной без существенных осадков. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 28−30° тепла по Цельсию.

В Одессе в субботу будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха прогреется до 17−19° тепла, а днем 26−28° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает солнечную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 27−29° тепла.

В Харькове завтра по информации синоптиков солнечно. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 31 августа без осадков. Температура воздуха ночью 12−16° тепла, днем 28−31° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 августа ожидается неспокойная. В течение дня прогнозируются небольшие возмущения, а вечером — слабая буря.

Напомним, 30 августа синоптики обещали дожди днем только в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Во всех остальных ожидалась жаркая погода.