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Ракурс
Газовые переговоры между Украиной, РФ и ЕС могут состояться в сентябре. Фото: etcetera.media

Газовые переговоры: Россия согласилась встретиться с Украиной и ЕС в сентябре

30 авг 2019, 20:38
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Газовые переговоры между Украиной, Европейской комиссией и Российской Федерацией могут состояться в первой половине следующего месяца.

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Москва готова к трехсторонним газовым переговорам. Нужно подобрать даты, которые будут удобны для всех сторон. Об этом 30 августа заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

Мы готовы встретиться в первой половине сентября. Просто у нас также есть график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Необходимо выбрать время, чтобы все имели одновременную возможность для встречи, — заявил он.

По словам Новака, на днях вице-премьер Европейского Союза по вопросам энергетики Марош Шефчович предлагал провести трехсторонние газовые переговоры в период с 16 по 23 сентября.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» готова заключить краткосрочное соглашение на транзит газа с Украиной.

Напомним, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа территорией Украины, скорее всего, прекратиться с 1 января 2020 года.

Планировалось, что в ближайшее время будет подписано газовое соглашение между Украиной, Польшей и США о поставках природного газа. Соглашение предусматривает организацию поставок сжиженного газа из США в Украину через территорию Польши, а также развитие газовой инфраструктуры.

Источник: Ракурс


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