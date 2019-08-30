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Ракурс
Юрий Грымчак арестован на 60 суток. Фото: UA.TV

Дело Грымчака: суд арестовал часть имущества заместителя министра

30 авг 2019, 22:18
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Суд арестовал часть имущества заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака.

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Чиновника подозревают в мошенническом завладении 1,1 млн долл. Сейчас он находится в следственном изоляторе Чернигова. О решении суда 30 августа сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что арест наложен на имущество, которое изъяли правоохранители во время задержания. Пока неизвестно, о каком именно имуществе идет речь.

По информации издания, в декларации за 2018 год Грымчак не указал никакой недвижимости. Квартирой в Киеве владеет его жена Юлия. В собственности заместителя министра несколько брендированных часов, а норковой шубой владеет его жена. При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долл.

Напомним, Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины 14 августа провели спецоперацию, в ходе которой разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника Игоря Овдиенко. Впоследствии обоим объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии, 16 августа, Деснянский районный суд города Чернигова избрал меру пресечения Юрию Грымчаку. Его арестовали по подозрению в мошенничестве на два месяца — 60 суток. Кроме того, суд назначил заместителю министра залог в размере 6 млн грн.

Источник: Ракурс


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