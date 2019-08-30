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Обыски «Общественного вещания» проводит ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

Обыски «Общественного вещания» проводит ГБР

30 авг 2019, 11:14
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Обыски в офисе «UA: Общественное вещание» с утра проводят сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

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Следственные действия связаны с уголовным производством по факту возможных нарушений со стороны руководителей Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В частности, должностных лиц НОТУ подозревают в злоупотреблении служебным положением для получения неправомерной выгоды. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что обыски не препятствуют работе телерадиокомпании и проводятся без нарушения закона.

Также есть информация, что обыски проводятся по месту жительства главы правления НОТУ Зураба Аласании и других сотрудников телерадиокомпании. Они стартовали около 7.00, сообщили в пресс-службе телеканала.

Напомним, что 27 августа следователи ГБР провели обыски в Верховной Раде по факту возможного использования несертифицированной продукции при обслуживании системы «Рада».​

Источник: Ракурс


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