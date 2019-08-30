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Обшуки "Суспільного мовлення" проводить ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

Обшуки «Суспільного мовлення» проводить ДБР

30 сер 2019, 11:14
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Обшуки в офісі «UA: Суспільне мовлення» з ранку проводять співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.

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Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням за фактом можливих порушень з боку керівників Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Зокрема, посадовців НСТУ підозрюють у зловживанні службовим становищем для одержання неправомірної вигоди. Про це сьогодні повідомили в прес-службі ДБР.

У відомстві наголосили, що обшуки не перешкоджають роботі телерадіокомпанії і проводяться без порушення закону.

Також є інформація, що обшуки проводяться за місцем проживання голови правління НСТУ Зураба Аласанії та інших співробітників телерадіокомпанії. Вони стартували близько 7.00, повідомили в прес-службі телеканалу.

Нагадаємо, що 27 серпня слідчі ДБР провели обшуки у Верховній Раді за фактом можливого використання несертифікованої продукції при обслуговуванні системи «Рада».

Джерело: Ракурс


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