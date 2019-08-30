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Обшуки "Суспільного мовлення" проводить ДБР. Фото: Цензор.НЕТ
Обшуки «Суспільного мовлення» проводить ДБРhttps://racurs.ua/ua/n126121-obshuky-suspilnogo-movlennya-provodyt-dbr.htmlРакурс
Обшуки в офісі «UA: Суспільне мовлення» з ранку проводять співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.
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Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням за фактом можливих порушень з боку керівників Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).
Зокрема, посадовців НСТУ підозрюють у зловживанні службовим становищем для одержання неправомірної вигоди. Про це сьогодні повідомили в прес-службі ДБР.
У відомстві наголосили, що обшуки не перешкоджають роботі телерадіокомпанії і проводяться без порушення закону.
Також є інформація, що обшуки проводяться за місцем проживання голови правління НСТУ Зураба Аласанії та інших співробітників телерадіокомпанії. Вони стартували близько 7.00, повідомили в прес-службі телеканалу.
Нагадаємо, що 27 серпня слідчі ДБР провели обшуки у Верховній Раді за фактом можливого використання несертифікованої продукції при обслуговуванні системи «Рада».
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