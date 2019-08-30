Трамп и Зеленский не встретятся в Польше: названа причина. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126120-tramp-i-zelenskiy-ne-vstretyatsya-v-polshe-nazvana-prichina.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не встретится с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Американский лидер отменил визит в польскую Варшаву, где и должна была произойти встреча.

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Трамп отменил свою поездку по причине урагана «Дориан», который приблизился к штату Флорида. Президент США подчеркнул, что ему сейчас важнее находиться в Вашингтоне, поскольку главным приоритетом для него является безопасность и защита своего народа, сообщает AP.

По данным агентства, делегацию США в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс. Здесь в конце недели запланированы мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Зеленский, как и планировалось, 31 августа посетит Польшу. В Варшаве у него запланированы встречи с польским президентом Анджеем Дудой, главой правительства Польши Матеушем Моравецьким, а также с маршалком Сената Станиславом Карчевским.

В воскресенье, 1 сентября, украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях, после чего у него запланированы встречи с лидерами иностранных государств, которые также будут там присутствовать.

Напомним, что представители руководства США допускали встречу Трампа и Зеленского в Варшаве. Также президенты будут одновременно находиться в Нью-Йорке в середине сентября. Именно там могут пройти их первые очные переговоры.