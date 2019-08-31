Луценко перед відставкою закрив гучну справу проти Калетника і відібрав у слідчих 20 кримінальних проваджень. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126152-lucenko-pered-vidstavkou-zakryv-guchnu-spravu-proty-kaletnyka-i-vidibrav-u-slidchyh-20-kryminalnyh.html

Ракурс

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко в останній день своєї роботи на чолі ГПУ закрив кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, якого підозрювали в гучній справі про диктаторські закони 16 січня.

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Причиною стала нібито відсутність складу злочину в його діях. Про це повідомляє прес-служба Управління спеціальних розслідувань (УСР) ГПУ на своїй сторінці в Facebook.

Також перед самим звільненням близько 19.00 Луценко відібрав у слідчих 20 кримінальних проваджень, заявивши про неефективне здійснення досудового розслідування, при тому що у деяких справах правоохоронці готували підозри.

Зазначається, що Луценко також останнім указом визначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса керуючим заступником по роботі УСР, незважаючи на конфлікт інтересів. В управлінні заявили, що це спроба контролювати інші кримінальні виробництва, якими займаються слідчі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», замість Луценка головним прокурором України тепер є Руслан Рябошапка.