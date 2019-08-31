У Луценка прокоментували закриття справи проти Калєтніка та вилучення 20 справ. Фото: Відкритий

https://racurs.ua/ua/n126160-u-lucenka-prokomentuvaly-zakryttya-spravy-proty-kalietnika-ta-vyluchennya-20-sprav.html

Ракурс

Кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, якого підозрювали в гучній справі про диктаторські закони 16 січня, екс-генпрокурор Юрій Луценко закрив через декриміналізацію статті.

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По справі проти Калєтніка є рішення суддів, які наполягають на необхідності закрити справу. У проведенні заочного розслідування генпрокуратурі також відмовили через відсутність складу злочину. Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Сарган зазначила, що 20 вилучених проваджень Луценко передав за підслідністю до Державного бюро розслідувань (ДБР), Нацполіції та Служби безпеки України (СБУ). Серед них справи про викрадення цукру та забудови у Києві.

Нагадаємо, Управління спеціальних розслідувань заявило, що Луценко на свій розсуд вилучив 20 проваджень, заявивши про неефективне здійснення досудового розслідування, при тому що у деяких справах правоохоронці готували підозри.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в УСР заявили, що Луценко призначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса керуючим заступником по роботі УСР для контролю.