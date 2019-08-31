Нардеп від «Європейської солідарності» потрапив у ДТП: є постраждалі. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n126159-nardep-vid-ievropeyskoyi-solidarnosti-potrapyv-u-dtp-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Михайло Бондар, який є нардепом від «Європейської солідарності», потрапив в ДТП в Житомирській області на трасі Київ-Чоп.

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В інциденті постраждали п’ятеро осіб, двом з яких була потрібна госпіталізація до місцевої лікарні. Про це повідомляє прес-служба місцевого управління Нацполіціі.

Попередньо встановлено, що водій Mitsubishi їхав у бік столиці, але не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою КамАЗ. Від сили зіткнення автомобіль перекинувся, а його праве колесо відлетіло в Volkswagen, який їхав позаду.

Нардеп був в автомобілі Mitsubishi, в якому їхав, скориставшись сервісом BlaBlaCar. Бондар сидів якраз з того боку, який постраждав від зіткнення з вантажівкою.

За інформацією видання Zaxid.net, у нардепа зламані ребра і безліч забоїв. Під час події він спав

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Дніпропетровській області зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. В результаті постраждали 13 осіб.