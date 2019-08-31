Вибух на хімічній фабриці в Індії забрав життя понад 10 осіб, ще 58 отримали поранення. Фото: indiatoday

https://racurs.ua/ua/n126158-vybuh-na-himichniy-fabryci-v-indiyi-zabrav-jyttya-ponad-10-osib-sche-58-otrymaly-poranennya-video.html

Ракурс

Серія вибухів на хімічній фабриці забрала життя щонайменше 12 осіб. Ще 58 робітників заводу отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Трагічний інцидент стався сьогодні близько 9.45 за місцевим часом у західному індійському штаті Махараштра. Тоді на заводі перебувало близько сотні працівників. Про це повідомляє IndiaToday.

Пожежа почалась біля 200-літрового хімічного баку, коли вибухнули балони з газом. Потім вогонь поширився в інші частини заводу і почали вибухати інші ємкості з хімічними рідинами.

На відео з місця подій можна побачити, що над заводом піднімається густий чорний дим. Біля фабрики працюють декілька команд пожежників та правоохоронців. Місцева влада заявила про надання усієї можливої допомоги для постраждалих робітників заводу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Росії вибухнув «Пермський пороховий завод», який є одним з найбільших російських підприємств оборонного комплексу. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб.