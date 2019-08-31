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Ракурс
Вибух на хімічній фабриці в Індії забрав життя понад 10 осіб, ще 58 отримали поранення. Фото: indiatoday

Вибух на хімічній фабриці в Індії забрав життя понад 10 осіб, ще 58 отримали поранення (ВІДЕО)

31 сер 2019, 13:05
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Серія вибухів на хімічній фабриці забрала життя щонайменше 12 осіб. Ще 58 робітників заводу отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Трагічний інцидент стався сьогодні близько 9.45 за місцевим часом у західному індійському штаті Махараштра. Тоді на заводі перебувало близько сотні працівників. Про це повідомляє IndiaToday.

Пожежа почалась біля 200-літрового хімічного баку, коли вибухнули балони з газом. Потім вогонь поширився в інші частини заводу і почали вибухати інші ємкості з хімічними рідинами.

На відео з місця подій можна побачити, що над заводом піднімається густий чорний дим. Біля фабрики працюють декілька команд пожежників та правоохоронців. Місцева влада заявила про надання усієї можливої допомоги для постраждалих робітників заводу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Росії вибухнув «Пермський пороховий завод», який є одним з найбільших російських підприємств оборонного комплексу. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб.


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