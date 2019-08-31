Взрыв на химической фабрике в Индии унес жизни более 10 человек, еще 58 получили ранения. Фото: indiatoday

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Ракурс

Серия взрывов на химической фабрике унесла жизни по меньшей мере 12 человек. Еще 58 рабочих завода получили ранения различной степени тяжести.

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Трагический инцидент произошел сегодня около 9.45 по местному времени в западном индийском штате Махараштра. Тогда на заводе находилось около сотни работников. Об этом сообщает India Today.

Пожар начался около 200-литрового химического баке, когда взорвались баллоны с газом. Затем огонь распространился в другие части завода и начали взрываться другие емкости с химическими жидкостями.

На видео с места событий можно увидеть, что над заводом поднимается густой черный дым. У фабрики работают несколько команд пожарных и правоохранителей. Местные власти заявили о предоставлении всей возможной помощи для пострадавших рабочих завода.

Как ранее сообщал «Ракурс», в России взорвался «Пермский пороховой завод», который является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. В результате инцидента пострадали пять человек.