Свитолина одержала ошеломительную победу над Ястремской менее чем за час на турнире US Open. Фото: БТУ

https://racurs.ua/n126157-svitolina-oderjala-oshelomitelnuu-pobedu-nad-yastremskoy-menee-chem-za-chas-na-turnire-us-open.html

Ракурс

Элина Свитолина, которая является первой ракеткой Украины, обыграла Даяну Ястремскую (вторая ракетка Украины) в поединке за выход в четвертый круг соревнований US Open.

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Схватка между двумя известными теннисистками состоялась накануне и завершилась абсолютной победой Свитолиной (№ 5 по рейтингу WTA) со счетом 6:2, 6:0. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Отметим, что Ястремская (№ 32 по рейтингу WTA) впервые за карьеру прошла в третий круг «Большого шлема». Тем временем Свитолина третий год подряд проходит на четвертый круг первенства.

На стадии 1/8 финала Свитолиной предстоит сразится с американской спортсменкой Мэдиссон Киз (№ 9 WTA), которая также победила свою соотечественницу Софию Кенин в двух сетах.

Поединок между Свитолиной и Киз состоится уже завтра.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинская тенниситка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон.