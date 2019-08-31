Світоліна здобула приголомшливу перемогу над Ястремською менш ніж за годину на турнірі US Open. Фото: БТУ

https://racurs.ua/ua/n126157-svitolina-zdobula-prygolomshlyvu-peremogu-nad-yastremskou-mensh-nij-za-godynu-na-turniri-us-open.html

Ракурс

Еліна Світоліна, яка є першою ракеткою України, обіграла Даяну Ястремську (друга ракетка України) в поєдинку за вихід до четвертого кола змагань US Open.

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Сутичка між двома відомими тенісистками відбулася напередодні і завершилася абсолютною перемогою Світоліної (№ 5 по рейтингу WTA) з рахунком 6:2, 6:0. Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Зазначимо, що Ястремська (№ 32 по рейтингу WTA) вперше за кар'єру пройшла до третього кола «Великого шолома». Тим часом Світоліна третій рік поспіль проходить на четверте коло першості.

На стадії 1/8 фіналу Світоліна зіграє з американською спортсменкою Медісон Кіз (№ 9 WTA), яка також перемогла свою співвітчизницю Софію Кенін в двох сетах.

Поєдинок між Світоліною і Кіз відбудеться вже завтра.

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