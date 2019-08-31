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Зіткнення рейсового автобусу та вантажівки на Дніпропетровщині: понад 10 осіб госпіталізовано. Фото: mykyivregion

Зіткнення рейсового автобусу та вантажівки на Дніпропетровщині: понад 10 осіб госпіталізовані (ФОТО)

31 сер 2019, 11:41
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У зіткненні мікроавтобусу «Mercedes», який здійснював рейс за маршрутом «Дніпро — Кам’янське», та вантажного автомобіля «DAF» з причепом постраждали 13 осіб. Серед них 12 пасажирів мікроавтобусу та водій транспортного засобу.

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Інцидент стався сьогодні о 8.26 на Єлизаветівському шосе біля села Єлизаветівка у Петриківському районі у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Всіх постраждалих внаслідок транспортної пригоди госпіталізували до міського медичного закладу для надання необхідної допомоги та подальшого обстеження.

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Зазначимо, що після аварії рятувальникам знадобився гідравлічний інструмент для деблокування водія мікроавтобусу і передачі чоловіка медикам швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Закарпатській області зіткнулись пасажирський автобус «Еталон» та легковий автомобіль SkodaSuperb. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше десятеро осіб.

Джерело: Ракурс


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