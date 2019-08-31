Зіткнення рейсового автобусу та вантажівки на Дніпропетровщині: понад 10 осіб госпіталізовано. Фото: mykyivregion

https://racurs.ua/ua/n126156-zitknennya-reysovogo-avtobusu-ta-vantajivky-na-dnipropetrovschyni-ponad-10-osib-gospitalizovani.html

Ракурс

У зіткненні мікроавтобусу «Mercedes», який здійснював рейс за маршрутом «Дніпро — Кам’янське», та вантажного автомобіля «DAF» з причепом постраждали 13 осіб. Серед них 12 пасажирів мікроавтобусу та водій транспортного засобу.

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Інцидент стався сьогодні о 8.26 на Єлизаветівському шосе біля села Єлизаветівка у Петриківському районі у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всіх постраждалих внаслідок транспортної пригоди госпіталізували до міського медичного закладу для надання необхідної допомоги та подальшого обстеження.

Зазначимо, що після аварії рятувальникам знадобився гідравлічний інструмент для деблокування водія мікроавтобусу і передачі чоловіка медикам швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Закарпатській області зіткнулись пасажирський автобус «Еталон» та легковий автомобіль SkodaSuperb. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше десятеро осіб.