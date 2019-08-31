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Ракурс
У США після шкільного матчу сталася стрілянина: є поранені. Фото: Znaj

У США після шкільного матчу сталася стрілянина: є поранені

31 сер 2019, 11:13
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Стрілянина сталася в американському штаті Алабама після футбольного матчу між старшими школами Лефлора та Вільямсона.

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В результаті події постраждали щонайменше 10 осіб, 8 з яких підлітки віком від 15 до 18 років. Про це повідомляє філія CNN WKRG.

Зазначається, що у шістьох постраждалих вогнепальні поранення і ще четверо отримали інші травми. П’ятеро осіб отримали серйозні поранення, і лікарі оцінюють їхній стан як критичний.

Стало відомо, що в цей же час відбулася бійка, проте поліція поки не може встановити взаємозв'язок між двома подіями і продовжує опитувати свідків на місці інциденту. Наразі, двоє осіб взяті під варту правоохоронцями.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час збройного нападу в Мексиці загинули щонайменше 23 особи. Зловмисники спочатку відкрили стрілянину по відвідувачах бару, а потім закидали приміщення коктейлями Молотова. В результаті у будівлі прогримів вибух, а потім почалася пожежа.


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