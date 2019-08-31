В США после школьного матча произошла стрельба: есть раненые. Фото: Znaj

https://racurs.ua/n126155-v-ssha-posle-shkolnogo-matcha-proizoshla-strelba-est-ranenye.html

Ракурс

Стрельба произошла в американском штате Алабама после футбольного матча между старшими школами Лефлора и Уильямсона.

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В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек, 8 из которых подростки возрастом от 15 до 18 лет. Об этом сообщает филиал CNN WKRG.

Отмечается, что у шестерых пострадавших огнестрельные ранения и еще четверо получили другие травмы. Пять человек получили серьезные ранения, и врачи оценивают их состояние как критическое.

Стало известно, что в это же время произошла драка, однако полиция пока не может установить взаимосвязь между двумя происшествиями и продолжает опрашивать свидетелей на месте инцидента. На данный момент, два человека взяты под стражу правоохранителями.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время вооруженного нападения в Мексике погибли по меньшей мере 23 человека. Злоумышленники сначала открыли стрельбу по посетителям бара, а затем забросали помещение коктейлями Молотова. В результате в здании прогремел взрыв, а затем начался пожар.