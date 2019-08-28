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Ракурс
Жертвами вооруженного нападения в Мексике стали более 20 человек. Фото: NewsOne

Жертвами вооруженного нападения в Мексике стали более 20 человек

28 авг 2019, 13:57
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Жестокое убийство произошло в одном из баров в Мексике. Неизвестная группировка открыла стрельбу и устроила пожар в заведении.

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В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 23 человека и еще 13 человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди погибших восемь женщин. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на местное издание Excelsior.

Установлено, что злоумышленники сначала обстреляли посетителей бара, а затем забросали заведение коктейлями Молотова. В результате этого в баре прогремел взрыв, а затем начался пожар.

Местная прокуратура считает, что инцидент является преднамеренной атакой. Нападение произошло в портовом городе в районе, в котором часто воюют конфликтующие преступные группировки. В настоящее время проводится операция по поиску и задержке злоумышленников.

Как ранее сообщал «Ракурс», в центре Лос-Анджелеса неизвестная женщина устроила стрельбу. В результате инцидента четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями.


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