Жертвами вооруженного нападения в Мексике стали более 20 человек. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126021-jertvami-voorujennogo-napadeniya-v-meksike-stali-bolee-20-chelovek.html

Ракурс

Жестокое убийство произошло в одном из баров в Мексике. Неизвестная группировка открыла стрельбу и устроила пожар в заведении.

Loading...

В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 23 человека и еще 13 человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди погибших восемь женщин. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на местное издание Excelsior.

Установлено, что злоумышленники сначала обстреляли посетителей бара, а затем забросали заведение коктейлями Молотова. В результате этого в баре прогремел взрыв, а затем начался пожар.

Местная прокуратура считает, что инцидент является преднамеренной атакой. Нападение произошло в портовом городе в районе, в котором часто воюют конфликтующие преступные группировки. В настоящее время проводится операция по поиску и задержке злоумышленников.

Как ранее сообщал «Ракурс», в центре Лос-Анджелеса неизвестная женщина устроила стрельбу. В результате инцидента четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями.