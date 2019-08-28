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Ракурс
Жертвами збройного нападу у Мексиці стали понад 20 осіб. Фото: NewsOne

Жертвами збройного нападу у Мексиці стали понад 20 осіб

28 сер 2019, 13:57
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Жорстоке вбивство сталося в одному з барів у Мексиці. Невідоме угруповання відкрило стрілянину та влаштувало пожежу у закладі.

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Внаслідок трагічного інциденту загинули щонайменше 23 особи і ще 13 осіб були госпіталізовані до медичного закладу. Серед загиблих восьмеро жінок. Про це повідомляють УНН, посилаючись на місцеве видання Excelsior.

Встановлено, що зловмисники спочатку обстріляли відвідувачів бару, а потім закидали заклад коктейлями Молотова. В результаті цього у барі прогримів вибух, а потім почалася пожежа.

Місцева прокуратура вважає, що інцидент є навмисною атакою. Напад стався у портовому місті в районі, у якому часто воюють конфліктуючі злочинні угруповання. Наразі проводиться операція з пошуку та затримки зловмисників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у центрі Лос-Анджелеса невідома жінка влаштувала стрілянину. В результаті інциденту чотирьох осіб госпіталізували до медичного закладу з пораненнями.


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