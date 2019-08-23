У центрі Лос-Анджелеса сталася стрілянина. Фото: flickr.com

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Стрілянина сталася в діловому районі Лос-Анджелеса. Внаслідок інциденту, який трапився 22 серпня, поранення дістали четверо осіб.

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Напад відбувся в парку Сан-Джуліан на п’ятій та Сан-Джуліан-стріт. Парк знаходиться в одному кварталі на схід від центральної дільниці поліцейського управління. За інформацією поліції тут частенько збираються бездомні. Про це повідомляє Los AngelesTimes.

За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася після того, як жінка та чоловік у білому позашляховику посварилися з кимось у парку. Жінка з авто відкрила вогонь по опонентах. З вогнепальними пораненнями до лікарні доставили чотирьох осіб.

Співробітники поліції ведуть пошуки підозрюваної. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Нагадаємо, 3 серпня в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, сталася стрілянина біля місцевого супермаркету Wallmart та торгового центру Cielo Vista. Щонайменше 20 людей були поранені внаслідок стрілянини, а ще 20 загинули.

Того ж дня також відбулася масова стрілянина в штаті Огайо. Внаслідок цього інциденту загинули щонайменше дев’ятеро осіб та 26 осіб отримали поранення.

Після цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства.