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Ракурс
В центре Лос-Анджелеса произошла стрельба. Фото: flickr.com

Стрельбу в центре Лос-Анджелеса устроила неизвестная, есть раненые (ВИДЕО)

23 авг 2019, 08:15
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Стрельба произошла в деловом районе Лос-Анджелеса. В результате инцидента, который произошел 22 августа, ранения получили четыре человека.

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Нападение произошло в парке Сан-Джулиан на пятой и Сан-Джулиан-стрит. Парк находится в одном квартале к востоку от центрального участка полицейского управления. По информации полиции здесь частенько собираются бездомные. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации правоохранителей, стрельба произошла после того, как женщина и мужчина в белом внедорожнике поссорились с кем-то в парке. Женщина с авто открыла огонь по оппонентам. С огнестрельными ранениями в больницу доставили четырех человек.

Сотрудники полиции ведут поиски подозреваемого. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 3 августа в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, произошла стрельба возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista. По меньшей мере 20 человек были ранены в результате стрельбы, а еще 20 погибли.

Того же дня также произошла массовая стрельба в штате Огайо. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере девять человек и 26 человек получили ранения.

После этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства.

Источник: Ракурс


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