Главные новости 22 августа: слухи об обмене с РФ, иск Богдана к СМИ и реакция Зеленского на возвращение России в G7, фото — DW

https://racurs.ua/n125849-glavnye-novosti-22-avgusta-sluhi-ob-obmene-s-rf-isk-bogdana-k-smi-i-reakciya-zelenskogo.html

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Главными новостями 22 августа стали слухи об обмене заключенными между Украиной и Россией, иск главы Офиса президента Богдана к СМИ, а также реакция президента Зеленского на попытки США и Франции вернуть Россию в G7, превратив ее снова в «Большую восьмерку».

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Сегодня стало известно, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Российские СМИ вечером 22 августа сообщили, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33 человека», не считая главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, в Украине начали юридическую процедуру оформления трех россиян, двое из которых являются крымскими военнослужащими-предателями, а еще один фигурирует в деле о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года, к обмену заключенными.

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Богдан требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками указанные Наталья Седлецкая, Максим Савчук и Валерия Егошина. Информации о сути претензий председателя Офиса президента к журналистам «Схем» и НОТУ пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел телефонные беседы с руководителями стран «Большой семерки». В ответ на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» и таким образом снова превратить ее в «Большую восьмерку» Зеленский провел консультации с премьер-министрами Великобритании и Канады.