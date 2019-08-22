Головні новини 22 серпня: чутки про обмін з РФ, позов Богдана проти ЗМІ і реакція Зеленського на повернення Росії в G7, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n125849-golovni-novyny-22-serpnya-chutky-pro-obmin-z-rf-pozov-bogdana-proty-zmi-i-reakciya-zelenskogo.html

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Головними новинами 22 серпня стали чутки про обмін ув’язненими між Україною та Росією, позов глави Офісу президента до ЗМІ, а також реакція президента Зеленського на спроби США та Франції повернути Росію у G7, перетворивши її знову у «Велику вісімку».

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Сьогодні стало відомо, що Росія і Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. Російські ЗМІ увечері 22 серпня повідомили, що Москва і Київ обговорюють формулу обміну «33 на 33 людини», не враховуючи головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Крім того, в Україні почали юридичну процедуру оформлення трьох росіян, двоє з яких є кримськими військовослужбовцями-зрадниками, а ще один фігурує у справі про трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року, до обміну ув’язненими.

Андрій Богдан, глава Офісу президента України Володимира Зеленського, судитиметься з авторами програми «Схеми» й журналістами Національної суспільної телерадіокомпанії України про захист честі, гідності та ділової репутації. Богдан вимагає спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами зазначені Наталія Седлецька, Максим Савчук та Валерія Єгошина. Інформації про суть претензій голови Офісу президента до журналістів «Схем» і НСТУ наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів дві телефонні розмови із керівниками країн «Великої сімки». У відповідь на ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та США Дональда Трампа повернути Росію у «Велику сімку» і таким чином знову перетворити її на «Велику вісімку» Зеленський провів консультації із прем'єр-міністрами Великої Британії та Канади.