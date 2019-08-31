Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Радуцкий опроверг заявление Арахамии про будущее возглавление им Министерства здравоохранения. Фото: NewsOne

Радуцкий опроверг заявление Арахамии про будущее возглавление им Министерства здравоохранения (ВИДЕО) Радуцкий опроверг заявление о будущем

31 авг 2019, 10:36
999

Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что не будет заменять Зоряну Скалецкую на должности главы Министерства здравоохранения.

Loading...

Нардеп отметил, что хочет продолжить заниматься работой в парламенте, так как основа преобразований заложена именно там. Об этом он заявил на своей странице в Facebook

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала Zik рассказывал, что Радуцкий заменит Скалецкую через 3 месяца. За этот период нардеп, который является основателем клиники «Борис», должен решить свои финансовые вопросы, так как он не может продолжать управлять бизнесом, и подготовиться к декларированию.

По версии Арахамии, после назначения Радуцкого Скалецкая должна стать заместителем министра.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва Радуцкий оказался в центре скандала, когда журналисты засняли его личную переписку, в которой нардеп нецензурно выражался.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Радуцкий опроверг заявление Арахамии про будущее возглавление им Министерства здравоохранения (ВИДЕО) Радуцкий опроверг заявление о будущем

Нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий опроверг заявление председателя этой парламентской фракции Давида Арахамии касательно того, что Радуцкий возглавит Министерство здравоохранения через 3 месяца

Новости Украины
10:36

Зеленский предлагает реформировать прокуратуру: новый законопроект содержит ряд нововведений

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента законопроект № 1032, который предусматривает реформирование прокуратуры. Документ вносит изменения в закон «О прокуратуре»

Новости Украины
19:04   30 авг
Новости партнеров
Загрузка...