Радуцкий опроверг заявление Арахамии про будущее возглавление им Министерства здравоохранения. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126154-raduckiy-oproverg-zayavlenie-arahamii-pro-buduschee-vozglavlenie-im-ministerstva-zdravoohraneniya.html

Ракурс

Народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что не будет заменять Зоряну Скалецкую на должности главы Министерства здравоохранения.

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Нардеп отметил, что хочет продолжить заниматься работой в парламенте, так как основа преобразований заложена именно там. Об этом он заявил на своей странице в Facebook

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала Zik рассказывал, что Радуцкий заменит Скалецкую через 3 месяца. За этот период нардеп, который является основателем клиники «Борис», должен решить свои финансовые вопросы, так как он не может продолжать управлять бизнесом, и подготовиться к декларированию.

По версии Арахамии, после назначения Радуцкого Скалецкая должна стать заместителем министра.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва Радуцкий оказался в центре скандала, когда журналисты засняли его личную переписку, в которой нардеп нецензурно выражался.