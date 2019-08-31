Радуцький спростував заяву Арахамії про майбутнє очолення ним МОЗ. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126154-raduckyy-sprostuvav-zayavu-arahamiyi-pro-maybutnie-ocholennya-nym-moz-video.html

Ракурс

Народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що не буде заміняти Зоряну Скалецьку на посаді голови Міністерства охорони здоров’я.

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Нардеп зазначив, що хоче продовжити займатися роботою в парламенті, так як основа перетворень закладена саме там. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу Zik розповідав, що Радуцький замінить Скалецьку через 3 місяці. За цей період нардеп, який є засновником клініки «Борис», повинен вирішити свої фінансові питання, так як він не може продовжувати керувати бізнесом, і підготуватися до декларування.

За версією Арахамії, після призначення Радуцького Скалецька повинна стати заступником міністра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Радуцький опинився в центрі скандалу, коли журналісти зняли його особисту переписку, в якій нардеп нецензурно висловлювався.