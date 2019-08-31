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Ракурс
Верховна Рада показала календарний план своїх засідань. Фото: 112 Украина

Верховна Рада показала календарний план своїх засідань

31 сер 2019, 09:49
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Верховна Рада України оприлюднила календарний план своїх засідань на другу сесію на період з вересня 2019 по січень 2020 року.

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Згідно з розкладом, в наступний раз парламент збереться вже 3 вересня, а потім засідання будуть проходити, як і раніше, тижнями. Про це повідомляється на сайті Ради.

У вересні таких тижнів буде дві, в жовтні — три, в листопаді — одна, в грудні — дві і в січні 2020 року також ще два тижні робочих засідань у сесійній залі парламенту.

Розклад засідань парламенту. Фото: УП

Як відомо, перше засідання (і перша сесія) Верховної Ради 9-го скликання пройшло 29 серпня. Під час цієї зустрічі парламенту були обрані прем'єр-міністр, склад Кабінету міністрів, генпрокурор і голова Служби безпеки України.

Також депутати почали процес розгляду законопроекту про скасування депутатської недоторканності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час першого засідання нового уряду відбулося перше блокування трибуни і демарш меншини Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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