Верховная Рада показала календарный план своих заседаний. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126153-verhovnaya-rada-pokazala-kalendarnyy-plan-svoih-zasedaniy.html

Ракурс

Верховная Рада Украины обнародовала календарный план своих заседаний на вторую сессию на период с сентября 2019 по январь 2020 года.

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Согласно расписанию, в следующий раз парламент соберется уже 3 сентября, а затем заседания будут проходить, как и раньше, неделями. Об этом сообщается на сайте Рады.

В сентябре таких недель будет две, в октябре — три, в ноябре — одна, в декабре — две и в январе 2020 года также две недели рабочих заседаний в сессионном зале парламента.

Как известно, первое заседание (и первая сессия) Верховной Рады 9-го созыва прошло 29 августа. Во время этой встречи парламента были избраны премьер-министр, состав Кабинета министров, генпрокурор и глава Службы безопасности Украины.

Также депутаты начали процесс рассмотрения законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время первого заседания нового правительства произошло первое блокирование трибуны и демарш меньшинства Верховной Рады.