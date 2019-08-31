Столкновение рейсового автобуса и грузовика в Днепропетровской области: более 10 человек госпитализированы (ФОТО)

https://racurs.ua/n126156-stolknovenie-reysovogo-avtobusa-i-gruzovika-v-dnepropetrovskoy-oblasti-bolee-10-chelovek.html

Ракурс

В столкновении микроавтобуса «Mercedes», который осуществлял рейс по маршруту «Днепр — Каменское», и грузового автомобиля «DAF» с прицепом пострадали 13 человек. Среди них 12 пассажиров микроавтобуса и водитель транспортного средства.

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Инцидент произошел сегодня в 8.26 на Елизаветовском шоссе возле села Елизаветовка в Петриковском районе в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всех пострадавших в результате транспортного происшествия госпитализировали в городское медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и дальнейшего обследования.

Отметим, что после аварии спасателям понадобился гидравлический инструмент для деблокировки водителя микроавтобуса и передачи мужчины медикам скорой помощи.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Закарпатской области столкнулись пассажирский автобус «Эталон» и легковой автомобиль Skoda Superb. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.