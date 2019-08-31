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Нардеп от «Европейской солидарности» попал в ДТП: есть пострадавшие. Фото: zaxid.net

Нардеп от «Европейской солидарности» попал в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

31 авг 2019, 13:57
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Михаил Бондарь, который является нардепом от «Европейской солидарности», попал в ДТП в Житомирской области на трассе Киев-Чоп.

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В инциденте пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi ехал в сторону столицы, но не справился с управлением и столкнулся с грузовиком КамАз. От силы столкновения автомобиль перевернулся, а его правое колесо отлетело в Volkswagen, который ехал позади.

Нардеп от "ЕС" попал в ДТП. Фото:zaxid.net

Нардеп был в автомобиле Mitsubishi, в котором ехал, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Бондарь сидел как раз с той стороны, которая пострадала от столкновения с грузовиком.

По информации издания Zaxid.net, у нардепа сломаны ребра и множество ушибов. Во время происшествия он спал

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Днепропетровской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате пострадали 13 человек.

Источник: Ракурс


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