В новом ЦИК обнаружили двух кнопкодавов и депутата, который голосовал за «диктаторские законы»

Сегодня Верховная Рада обновила состав ЦИК, фото: vybor.news

https://racurs.ua/n127670-v-novom-cik-obnarujili-dvuh-knopkodavov-i-deputata-kotoryy-golosoval-za-diktatorskie-zakony.html

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В обновленном составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за членов которого сегодня проголосовала Верховная Рада, присутствуют два так называемых кнопкодава, а также бывший народный депутат, который во время Революции достоинства голосовал за «диктаторские законы».

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Об этом сообщает общественное движение «Честно».

Так, в новый ЦИК вошли народные депутаты Верховной Рады VIII созыва Ирина Ефремова («Народный фронт») и Юрий Буглак (Блок Петра Порошенко), которых на неличном голосовании поймали 61 и 14 раз соответственно. В целом по результатам 2018 года Ефремова заняла пятое место среди самых активных кнопкодавов парламента.

В обновленный состав ЦИК Ефремову выдвинула фракция «Слуга народа», Буглака — «Европейская солидарность».

Также по квоте фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в состав парламента попал бывший депутат из фракции «Партии регионов» в Верховной Раде VII созыва Юрий Мирошниченко, который 16 января 2014 года голосовал за «диктаторские законы», однако впоследствии свой голос отозвал. Также он был представителем тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в парламенте.

Сегодня обновленная ЦИК на своем первом заседании должна избрать председателя, его заместителей и секретаря.

Напомним, первым народным избранником, которого поймали на кнопкодавстве в новой Верховной Раде IX созыва, стал мажоритарщик Александр Ковалев.