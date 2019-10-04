Украина и Беларусь подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n127671-ukraina-i-belarus-podpisali-kontrakty-na-bolee-chem-polmilliarda-dollarov.html

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Правительство Украины ожидает в этом году выйти на 8 млрд долл. товарооборота с Беларусью. Об этом сегодня заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков.

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Во время Форума регионов, который проходит в Житомире с участием украинского и белорусского лидеров, Чижиков отметил, что Беларусь — очень важный торговый партнер Украины, сообщает пресс-служба ТПП Украины.

По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши), — сказал он.

Чижиков добавил, что в ходе сегодняшнего заседания украинско-белорусского консультативного совета предприятия двух стран подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

Напомним, что в Житомире состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Во время встречи главы государств обсудили альтернативные варианты поставки нефти.