Президенты Украины и Беларуси. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127664-zelenskiy-i-lukashenko-v-jitomire-obsudili-alternativnye-varianty-postavki-nefti-video.html

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Беларусь готова увеличивать объемы поставок нефтепродуктов в Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили альтернативные варианты поставки нефти. Об этом белорусский президент заявил 4 октября в рамках участия во втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире, выступление президентов транслировали украинские СМИ.

Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные… И электроэнергию после введения атомной станции. Очень много вопросов, — заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас украинская и белорусская стороны заключили ряд коммерческих контрактов на поставки украинской электроэнергии в Беларусь. В 2020 году ожидается запуск белорусской атомной электростанции и Минск будет интересоваться опытом работы украинской атомной энергетики. Белорусский президент уверен, что большие перспективы двух стран открываются и в сотрудничестве в сфере машиностроения.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройка, который находился в заключении в Белоруссии по обвинению в якобы шпионаже.