Подозрение Пашинскому объявило ГБР

Сергей Пашинский, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n127663-podozrenie-pashinskomu-obyavilo-gbr.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение Сергею Пашинскому, народному депутату V-VIII созывов Верховной Рады.

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Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава ведомства Роман Труба.

Это подозрение касается инцидента с Пашинским, который произошел 31 декабря 2016 года на территории Киевской области. Тогда у Пашинского возник конфликт с одним из местных жителей, во время которого народный избранник из собственного пистолета Glock 19 выстрелил в ногу оппоненту.

В результате мужчине были нанесены тяжелые телесные повреждения — огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги.

Отмечается, что действия Пашинского квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Труба сообщил, что ГБР просить суд избрать Пашинскому мера пресечения в виде содержания под стражей.

Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет. Народный депутат — отвечай за свои поступки, — подчеркнул Труба, отметив, что этот инцидент правоохранительные органы течение двух лет пытались «замять».

Напомним, в этом году на внеочередных парламентских выборах Пашинский баллотировался на одномандатном округе № 64. Он не попал в парламент, заняв третье место с 17,62% голосов избирателей.