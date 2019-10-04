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Ракурс
Сергій Пашинський, фото: Вадим Чуприна

Підозру Пашинському оголосило ДБР

4 жов 2019, 15:25
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Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру Сергію Пашинському, народному депутатові V-VIII скликань Верховної Ради.

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Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник відомства Роман Труба.

Ця підозра стосується інциденту із Пашинським, котрий стався 31 грудня 2016 року на території Київської області. Тоді в Пашинського виник конфлікт із одним із місцевих жителів, під час якого народний обранець із власного пістолета Glock 19 вистрілив у ногу опонентові.

В результаті чоловікові були завдані важкі тілесні ушкодження — вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги.

Зазначається, що дії Пашинського кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Труба повідомив, що ДБР проситиме суд обрати Пашинському запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Особливих підходів у розслідуванні злочинів у нашій країні ні до кого не буде. Народний депутат — відповідай за свої вчинки, — наголосив Труба, зазначивши, що цей інцидент правоохоронні органи протягом двох років намагалися «зам'яти».

Нагадаємо, на цьогорічних позачергових парламентських виборах Пашинський балотувався на одномандатному окрузі № 64. Він не потрапив до парламенту, посівши третє місце з 17,62% голосів виборців.

Джерело: Ракурс


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