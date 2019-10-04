Верховна Рада ухвалила закон про прослушку для НАБУ та ДБР. Фото: opentv.media

https://racurs.ua/ua/n127662-rada-uhvalyla-zakon-pro-proslushku-dlya-sylovykiv-ta-skasuvala-popravku-lozovogo.html

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Верховна Рада України під час сьогоднішнього засідання ухвалила в другому читанні проект закону № 1009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства».

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При цьому народні обранці підтримали скасування «правки Лозового» і надали право Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій. Відповідне рішення підтримали 330 нардепів. Про це йшлося у трансляції сьогоднішнього засідання.

У пояснювальній записці до закону вказується, що в 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які у засобах масової інформації набули назви «правки Лозового», що стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо. Наслідком цих змін стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів. Ухвалений законопроект спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу.

Закон дозволяє слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді арешту не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину. Також документ встановлює положення, що всі вилучені під час обшуку речі, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою цього закону Рада надала прокурору права звернутися до суду з клопотанням закрити кримінальне провадження. Таке звернення може бути направлене у випадку, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінчилися строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (крім випадків вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину).

НАБУ дозволяється наймати негласних співробітників. Їх відбиратиме спеціальна конкурсна комісію з числа працівників бюро, а директор затверджуватиме штатний розпис.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 вересня закликав почати боротьбу з корупцією та повідомляти про хабарі у Національне антикорупційне бюро.