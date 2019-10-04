Верховная Рада приняла закон о прослушке для НАБУ и ГБР. Фото: opentv.media

https://racurs.ua/n127662-rada-prinyala-zakon-o-proslushke-dlya-silovikov-i-otmenila-popravku-lozovogo.html

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Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания приняла во втором чтении проект закона № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства».

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При этом народные избранники поддержали отмену «правки Лозового» и предоставили право Государственному бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий. Соответствующее решение поддержали 330 нардепов. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания.

В пояснительной записке к закону указывается, что в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые в средствах массовой информации получили названия «правки Лозового», касающиеся сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное. Следствием этих изменений стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений. Принятый законопроект направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса.

Закон позволяет следственным судьям, суду при постановлении определения о применении меры пресечения в виде ареста не определять размер залога в уголовном производстве относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления. Также документ устанавливает положения, что все изъятые во время обыска вещи, считаются временно изъятым имуществом.

Постановлением этого закона Рада предоставила прокурору право обратиться в суд с ходатайством закрыть уголовное производство. Такое обращение может быть направлено в случае, если не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (кроме случаев совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления).

НАБУ разрешили нанимать негласных сотрудников. Их будет отбирать специальная конкурсная комиссия из числа работников бюро, а директор будет утверждать штатное расписание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября призвал начать борьбу с коррупцией и сообщать о взятках в Национальное антикоррупционное бюро.