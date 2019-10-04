Беларусь отпустила украинского журналиста Шаройко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n127661-belarus-otpustila-ukrainskogo-jurnalista-sharoyko.html

Ракурс

Павел Шаройко, украинский журналист, находившийся в заключении в Беларуси по обвинению в якобы шпионаже, вернулся в Украину.

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Он был помилован президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил пресс-центр президента Украины Владимира Зеленского.

Также известно, что журналист уже находится в Киеве.

Шаройко задержал Комитет госбезопасности Беларуси осенью 2017 года. Его обвинили в создании агентурной сети среди белорусов, которые якобы собирали разведывательные данные в военно-политической сфере. Весной 2018 года его приговорили в Беларуси к восьми годам заключения. Летом 2019 года Шаройко подал прошение о помиловании.

В сентябре этого года появилась информация, что Лукашенко готов обменять Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.