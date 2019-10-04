Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Беларусь отпустила украинского журналиста Шаройко. Фото: 112 Украина

Беларусь отпустила украинского журналиста Шаройко (ФОТО)

4 окт 2019, 14:47
999

Павел Шаройко, украинский журналист, находившийся в заключении в Беларуси по обвинению в якобы шпионаже, вернулся в Украину.

Loading...

Он был помилован президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил пресс-центр президента Украины Владимира Зеленского.

Также известно, что журналист уже находится в Киеве.

Беларусь отпустила украинского журналиста Шаройко. Фото: пресс-центр Зеленского

Беларусь отпустила украинского журналиста Шаройко. Фото: пресс-центр Зеленского

Шаройко задержал Комитет госбезопасности Беларуси осенью 2017 года. Его обвинили в создании агентурной сети среди белорусов, которые якобы собирали разведывательные данные в военно-политической сфере. Весной 2018 года его приговорили в Беларуси к восьми годам заключения. Летом 2019 года Шаройко подал прошение о помиловании.

В сентябре этого года появилась информация, что Лукашенко готов обменять Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада приняла закон о прослушке для силовиков и отменила «поправку Лозового»

Украинский парламент 4 октября принял во втором чтении законопроект № 1009, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовного процессуального законодательства

Новости Украины
15:08

Авария Ан-12 на Львовщине: полиция открыла уголовное производство (ФОТО, ВИДЕО)

Уголовное производство по факту аварийной посадки самолета Ан-12 во Львовской области открыли следователи Нацполиции. Правоохранители расследуют нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта

Правовые новости
12:15
Новости партнеров
Загрузка...