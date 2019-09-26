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Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Лукашенко готов обменять «шпиона» Шаройко на задержанного в Украине белоруса

26 сен 2019, 15:11
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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время помиловать осужденного якобы за шпионаж Украинская Павла Шаройко на белоруса Юрия Политику, которого задержали в Украине по подозрению в сборе секретной информации.

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Об этом Лукашенко заявил сегодня в Минске во время встречи с представителями украинских СМИ, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, по этому вопросу существовали договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко о том, что Политику и Шаройко осудят, а потом помилуют. Однако Украина их не выполнила — рассмотрение дела Политики еще продолжается.

Лукашенко заверил, что Шаройко в Беларуси живет «как на курорте».

Украинского журналиста Павла Шаройко, сотрудника «Украинского радио», задержали в Минске 25 октября 2017 года сотрудники белорусского КГБ по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети. Последние три репортажи Шаройко касались минской контактной группы, пропавшего тогда в Беларуси украинского политзаключенного Павла Гриба и российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

В мая 2018 года его приговорили к восьми годам заключения.

Гражданина Беларуси Юрия Политику СБУ задержала 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов- Гомель на пункте пропуска «Новые Яриловичи». В его телефоне был найден план наступательной операции «Шторм», проводившейся тогда украинской армией в зоне АТО.

Рассмотрение его дела по существу началось в апреле 2019 года. МИД Беларуси отрицает, что Политика является сотрудником спецслужб.

Напомним, в июне этого года Шаройко подал прошение о помиловании.


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