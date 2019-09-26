В доме бывшего топ-чиновника в Китае нашли 13,5 тонн золота и почти 268 млрд наличными. Фото: 24 канал

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По месту жительства бывшего мэра китайского города Ганьчжоу, бывшего секретаря Коммунистической партии, 57-летнего Чжан Ци сотрудники правоохранительных органов обнаружили 13,5 тонн золотых слитков.

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Также в доме бывшего топ-чиновника нашли почти 268 млрд юаней, что по нынешнему курсу составляет около 37 млн долл., пишет местное издание Powerapple.

Во время обыска полицейские обнаружили скрытое помещение в подвале, где и находились деньги и золото. Кроме того, Чжан Ци смог скрыть от Комитета по борьбе с коррупцией дорогую недвижимость.

По местным законам за коррупционные сделки экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Также китайский суд может приговорить злоумышленника к расстрелу.​

Напомним, что в январе этого года рекордную контрабанду золотых слитков задержали в Японии. Правоохранители заявляют, что эта контрабанда драгоценных металлов является крупнейшей в истории страны.