Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У будинку колишнього топ-чиновника в Китаї знайшли 13,5 тонн золота і майже 268 млрд готівкою. Фото: 24 канал

У будинку колишнього топ-чиновника в Китаї знайшли 13,5 тонн золота і майже 268 млрд готівкою (ВІДЕО)

26 вер 2019, 15:02
999

За місцем проживання колишнього мера китайського міста Ганьчжоу 57-річного Чжан Ци співробітники правоохоронних органів виявили 13,5 тонн золотих злитків.

Loading...

Також в будинку колишнього топ-чиновника знайшли майже 268 млрд юанів, що за нинішнім курсом становить близько 37 млн дол., пише місцеве видання Powerapple.

Під час обшуку поліцейські виявили приховане приміщення в підвалі, де і знаходилися гроші і золото. Крім того, Чжан Ци зміг приховати від Комітету по боротьбі з корупцією дорогу нерухомість.

За місцевими законами за корупційні угоди екс-чиновнику загрожує до 10 років в язниці або довічне ув’язнена язнення з конфіскацією всього майна. Також китайський суд може засудити зловмисника до розстрілу.​

Нагадаємо, що в січні цього року рекордну контрабанду золотих злитків затримали в Японії. Правоохоронці заявляють, що ця контрабанда дорогоцінних металів є найбільшою в історії країни.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Референдум — це була основна обіцянка Зеленського»: Тимошенко представила законопроект, який дозволить дізнатися думку українців щодо ринку землі

Юлія Тимошенко представила законопроект щодо проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою, котрий сьогодні буде зареєстрований у парламенті. Лідер «Батьківщини» закликає дізнатися думку українців щодо ринку землі на референдумі

Новини України
11:48
Новини партнерів
Загрузка...