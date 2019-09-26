У будинку колишнього топ-чиновника в Китаї знайшли 13,5 тонн золота і майже 268 млрд готівкою. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127333-u-budynku-kolyshnogo-top-chynovnyka-v-kytayi-znayshly-13-5-tonn-zolota-i-mayje-268-mlrd-gotivkou.html

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За місцем проживання колишнього мера китайського міста Ганьчжоу 57-річного Чжан Ци співробітники правоохоронних органів виявили 13,5 тонн золотих злитків.

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Також в будинку колишнього топ-чиновника знайшли майже 268 млрд юанів, що за нинішнім курсом становить близько 37 млн дол., пише місцеве видання Powerapple.

Під час обшуку поліцейські виявили приховане приміщення в підвалі, де і знаходилися гроші і золото. Крім того, Чжан Ци зміг приховати від Комітету по боротьбі з корупцією дорогу нерухомість.

За місцевими законами за корупційні угоди екс-чиновнику загрожує до 10 років в язниці або довічне ув’язнена язнення з конфіскацією всього майна. Також китайський суд може засудити зловмисника до розстрілу.​

Нагадаємо, що в січні цього року рекордну контрабанду золотих злитків затримали в Японії. Правоохоронці заявляють, що ця контрабанда дорогоцінних металів є найбільшою в історії країни.