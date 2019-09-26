Шокін подав позов про відновлення на посаді генпрокурора, фото — НВ

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Ракурс

Віктор Шокін знову намагається поновитися на посаді і стати генеральним прокурором України. Попередня спроба, зроблена ним у 2017 році, була провальною, але це не зупинило чиновника.

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Шокін, який займав пост генерального прокурора з лютого 2015 року по квітень 2016 року, не залишив спроб відновитися і знову працювати генеральним прокурором країни. Про це свідчить його позовна заява, яке «лежить» в онлайн-версії реєстру судових справ.

Екс-генпрокурор доручив подати позовну заяву про поновлення на посаді своєму адвокату. Олена Сапожнікова зробила це ще 2 вересня 2019 року, але широкого розголосу ситуація отримала лише зараз. 6 вересня Верховний суд відкрив провадження, а розгляд призначений на 3 жовтня.

Зокрема, в позовній заяві Шокін просить переглянути вердикт суду, винесений у 2017 році, за яким йому відмовили в праві відновлення на високий державний пост. Відповідачем у справі виступить п’ятий президент України Петро Порошенко, а предметом судового розгляду буде указ про звільнення, підписаний ним.

Шокін наполягає на тому, що під час голосування за його відставку були значні порушення Конституції України, а також безпосередньо порядку голосування нардепів. Також екс-генпрокурор сказав про тиск, який на нього чинився для підписання документа про відставку.

Раніше «Ракурс» писав про виклик до Київського апеляційного суду Віктора Януковича — 30 вересня буде продовжено роботу з апеляційними скаргами після винесення вироку колишньому президенту.