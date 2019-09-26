Новини України

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Київський апеляційний суд викликав Януковича на засідання: названа дата. Фото: Вести

Київський апеляційний суд викликав Януковича на засідання: названа дата

26 вер 2019, 11:28
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Віктор Янукович, колишній президент України, має прибути у Київський апеляційний суд в якості обвинуваченого.

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Як йдеться у повістці суду, суд у справі колишнього українського голови держави пройде 30 вересня. Інформація сьогодні з’явилася в газеті «Урядовий кур'єр».

Очікується, що 30 вересня суд продовжить розгляд апеляційних скарг захисту екс-президента на винесений йому вирок.

Як відомо, Януковича суд засудив до 13 років позбавлення волі у січні 2019 року. Тоді його визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни. Сам Янукович з початку 2014 року перебуває в Росії.

Нагадаємо, що кілька днів тому адвокати Януковича заявили, що приймають заходи для можливості його перебування в Україні. Вони подали сім скарг на рішення Феміди.

Джерело: Ракурс


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