Новости Украины

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Киевский апелляционный суд вызвал Януковича на заседание: названа дата. Фото: Вести
Киевский апелляционный суд вызвал Януковича на заседание: названа датаhttps://racurs.ua/n127318-kievskiy-apellyacionnyy-sud-vyzval-yanukovicha-na-zasedanie-nazvana-data.htmlРакурс
Виктор Янукович, бывший президент Украины, вызван в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого.
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Как говорится в повестке суда, суд по делу бывшего украинского главы государства пройдет 30 сентября. Информация сегодня появилась в газете «Урядовый курьер».
Ожидается, что 30 сентября суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.
Как известно, Януковича суд приговорил к 13 годам лишения свободы в январе 2019 года. Тогда его признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны. Сам Янукович с начала 2014 года находится в России.
Напомним, что несколько дней назад адвокаты Януковича заявили, что принимают меры для возможности его пребывания в Украине. Они подали семь жалоб на решения Фемиды.
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