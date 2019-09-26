Новости Украины

Киевский апелляционный суд вызвал Януковича на заседание: названа дата. Фото: Вести

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Ракурс

Виктор Янукович, бывший президент Украины, вызван в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого.

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Как говорится в повестке суда, суд по делу бывшего украинского главы государства пройдет 30 сентября. Информация сегодня появилась в газете «Урядовый курьер».

Ожидается, что 30 сентября суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Как известно, Януковича суд приговорил к 13 годам лишения свободы в январе 2019 года. Тогда его признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны. Сам Янукович с начала 2014 года находится в России.

Напомним, что несколько дней назад адвокаты Януковича заявили, что принимают меры для возможности его пребывания в Украине. Они подали семь жалоб на решения Фемиды.