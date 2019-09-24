Возвращение Януковича: как защита легализует его пребывание в Украине, фото — "Известия"

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Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича принимают меры для возможности его пребывания в Украине. Президент-беглец пока скрывается в России, но защита делает все возможное для его возвращения.

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Адвокаты Януковича подали семь жалоб на решения Фемиды. Об этом заявил один из главных его защитников Виталий Сердюк после заседания Киевского апелляционного суда.

Этот суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене. 24 января Оболонский райсуд приговорил четвертого президента Украины к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В то же время суд оправдал Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Сейчас защита Януковича заявила ряд ходатайств. Речь идет о допросе свидетелей событий, касающихся массового расстрела на Майдане. Защита требует изъять из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу, а именно «совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации».

Кроме того, из приговора хотят изъять ссылки на запись интервью с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Путин несколько раз сообщил, что у него есть официальное обращение Януковича об использовании армии России в Украине. Путин тогда заявил, что это является достаточным основанием для использования ВС РФ.

Напомним, что ранее адвокаты Януковича инициировали от Государственного бюро расследований начать производство по факту умышленной сдачи Крыма, в котором фигурируют бывшие чиновники Украины.