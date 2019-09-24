Повернення Януковича: як захист легалізує його перебування в Україні, фото — "Известия"

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Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича вживають заходів для можливості його перебування в Україні. Президент-втікач наразі ховається в Росії, але захист робить усе можливе для його повернення.

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Адвокати Януковича подали сім скарг на рішення Феміди. Про це заявив один із головних його захисників Віталій Сердюк після засідання Київського апеляційного суду.

Цей суд продовжує слухання апеляції на вирок Януковичу у справі про державну зраду. 24 січня Оболонський райсуд засудив четвертого президента України до 13 років позбавлення волі за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Суд виправдав Януковича за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Наразі захист Януковича заявив низку клопотань. Йдеться про допит свідків подій, що стосуються масового розстрілу на Майдані. Захист вимагає вилучити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича, а саме «вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації».

Крім того, із вироку хочуть вилучити посилання на запис інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Тоді Путін декілька разів повідомив, що у нього є офіційне звернення Януковича про використання армії Росії в Україні. Путін тоді заявив, що це є достатньою правовою підставою для використання ЗС РФ в Україні.

Нагадаємо, що раніше адвокати Януковича ініціювали від Державного бюро розслідувань розпочати провадження за фактом умисної здачі Криму, в якому фігурують колишні високопосадовці України.