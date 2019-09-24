Сьогодні розпочалися військові навчання «Козацька воля – 2019», фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n127202-viyskovi-navchannya-kozacka-volya-2019-rozpochalysya-v-ukrayini.html

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Сьогодні розпочалися стратегічні командно-штабні військові навчання із залученням військ «Козацька воля — 2019», під час яких перевірятиметься спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за натівською класифікацією) здійснювати управління військами під час підготовки і ведення бойових дій в разі широкомасштабної збройної агресії.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Генштабу.

Навчання охоплюватимуть усю територію України. До них залучатимуться структурні підрозділи Міноборони, Генштабу Збройних cил України (ЗСУ) та інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів й органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці липня на Донбасі бійці операції Об'єднаних сил (ООС) провели масштабні військові навчання. Тоді впродовж трьох днів військовослужбовці відпрацьовували дії в умовах різкої зміни військової обстановки.