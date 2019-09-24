Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сьогодні розпочалися військові навчання «Козацька воля – 2019», фото: Генштаб ЗСУ

Військові навчання «Козацька воля — 2019» розпочалися в Україні

24 вер 2019, 10:20
999

Сьогодні розпочалися стратегічні командно-штабні військові навчання із залученням військ «Козацька воля — 2019», під час яких перевірятиметься спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за натівською класифікацією) здійснювати управління військами під час підготовки і ведення бойових дій в разі широкомасштабної збройної агресії.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Генштабу.

Навчання охоплюватимуть усю територію України. До них залучатимуться структурні підрозділи Міноборони, Генштабу Збройних cил України (ЗСУ) та інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів й органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці липня на Донбасі бійці операції Об'єднаних сил (ООС) провели масштабні військові навчання. Тоді впродовж трьох днів військовослужбовці відпрацьовували дії в умовах різкої зміни військової обстановки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Інколи вони повертаються: як захист Януковича легалізує його перебування в Україні

Адвокати вживають заходів для можливості перебування Януковича в Україні. Президент-втікач наразі живе в Росії, але захист робить усе можливе для його повернення. Адвокати Януковича подали сім скарг на рішення Феміди

Новини України
10:43

Делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в сесії ПАРЄ

Українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, котра відбуватиметься в період з 30 вересня по 4 жовтня. Відповідна заява опублікована на сайті Верховної Ради

Новини України
20:17   23 вер
Новини партнерів
Загрузка...