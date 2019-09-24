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Трамп призупинив мільйонні виплати Україні за тиждень до дзвінка Зеленському. Фото: iPhones.ru

Трамп призупинив мільйонні виплати Україні за тиждень до дзвінка Зеленському — WP

24 вер 2019, 10:14
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Корупція в Україні стала причиною призупинення мільйонних виплат військової допомоги від США. Американській президент Дональд Трамп за тиждень до дзвінка президенту України Володимиру Зеленському 25 липня звернувся з відповідним проханням до керівника адміністративно-бюджетного управління Міка Малвейні.

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Згідно з наказом Трампа, чиновники мали заявити законодавцям, що причина затримки фінансування у «міжвідомчому процесі». Про це повідомляє The Washington Post, передає «Європейська правда».

Один з чиновників у коментарі виданню заперечив, що допомога пов’язана з ймовірним тиском на Зеленського щодо розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.

«Громадське» повідомляє, що Трамп заперечує погрози українській владі, згідно з якими, фінансову допомогу могли скасувати, якщо Київ не розслідує справу Байдена.

Трамп розглядає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Зеленським, яка відбулася 25 липня. За його словами, то була хороша бесіда.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський зустрінеться з Трампом в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН та проведе з ним годинну розмову.


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