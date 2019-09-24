Трамп приостановил миллионные выплаты Украине за неделю до звонка Зеленскому – WP. Фото: iPhones.ru

https://racurs.ua/n127200-tramp-priostanovil-millionnye-vyplaty-ukraine-za-nedelu-do-zvonka-zelenskomu-wp.html

Ракурс

Коррупция в Украине стала причиной приостановки миллионных выплат военной помощи от США. Американской президент Дональд Трамп за неделю до звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля обратился с соответствующей просьбой к руководителю административно-бюджетного управления Мика Малвейни.

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Согласно приказу Трампа, чиновники должны заявить законодателям, что причина задержки финансирования в «межведомственном процессе». Об этом сообщает The Washington Post, передает «Европейская правда».

Один из чиновников в комментарии изданию опроверг, что помощь связана с предполагаемым давлением на Зеленского по расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

«Громадське» сообщает, что Трамп отрицает угрозы украинской власти, согласно которым, финансовую помощь могли отменить, если Киев не расследует дело Байдена.

Трамп рассматривает возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с Зеленским, которая состоялась 25 июля. По его словам, это была хорошая беседа.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский встретится с Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведет с ним часовую беседу.