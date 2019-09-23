Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: ТСН

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Владимир Зеленский, президент Украины, проведет длительную встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Встреча лидеров продлится один час. Обе стороны уже договорились о ней. Об этом в интервью «Громадському» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях, пожатье рук. Оба президента нашли время. Для президента Зеленского это вообще первый выезд в ООН, он впервые будет принимать участие в Генассамблее, — отметил министр.

По словам Пристайко, Зеленский уже дважды беседовал по телефону с Трампом, но в Киеве понимают чрезвычайную важность личной встречи двух лидеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что во время этой встречи Трамп и Зеленский обсудят сотрудничество между Украиной и США в сферах энергетики и торговли, а также процесс урегулирования войны на Донбассе.